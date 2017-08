Vicenza, spacciatore fugge in bici: inseguito e arrestato

Durante un servizio di controllo del territorio svolto lunediì notte a Campo Marzo, la guardia di finanza ha fermato alcuni extracomunitari.. Dopo esser stato fermato, l'unità cinofila ha segnalato la presenza di stupefacente.

Il nigeriano aveva con sé circa 23 grammi di marijuana pronta per lo spaccio. Accompagnato in caserma per accertamenti è emerso che O.E., pochi mesi fa, era stato destinatario di un ordine di carcerazione – con pena sospesa – sempre per reati legati allo spaccio di stupefacenti.

L’esame dei precedenti penali, la quantità di droga rinvenuta e il tentativo di fuga hanno fatto scattare l’arresto per l’extracomunitario che è stato portato a S. Pio X. Il 30enne, senza fissa dimora e senza lavoro, era sul territorio nazionale come “richiedente asilo” almeno dal 2015 ed in possesso di un permesso di soggiorno scaduto dallo scorso novembre.