Vicenza, fiaccolata delle Sentinelle: "Basta degrado a Campo Marzo"

manifestazione che si snoderà lungo il percorso abituale delle “Sentinelle per la sicurezza” a partire dalle ore 21.00.

“La fiaccolata di domani – spiegano gli organizzatori – assume un significato particolare dopo che nei giorni scorsi si è verificato l’ ennesimo fatto di sangue in Campo Marzo, testimonianza di una situazione fuori controllo e non più tollerabile. Il corteo che abbiamo organizzato giunge a coronamento di un’attività che si è protratta ininterrottamente per oltre quattro mesi e sarà un mezzo simbolico per riappropriarsi per qualche ora di quelle zone, ostaggio del degrado e dell’ illegalità diffusa, che sono state itinerario fisso delle nostre sentinelle".

La manifestazione partirà dal Caffè Moresco per proseguire verso piazzale Bologna e raggiungere, percorrendo viale Milano, la zona di San Felice. Oltre che ai partecipanti abituali delle “passeggiate per la sicurezza” (che sono arrivate a coinvolgere, complessivamente, oltre sessanta persone), la manifestazione sarà aperta a tutti i residenti ed i cittadini che intendano prendervi parte. “Basta degrado in Campo Marzo” è lo slogan dello striscione che aprirà il corteo.