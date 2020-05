Danneggiano quattro auto in sosta: due denunciati

Nella serata di martedì, alle ore 22 circa, i cittadini hanno segnalato la presenza di due soggetti che venivano colti all’atto di danneggiare le auto in sosta nel parcheggio del supermercato LIDL di Via Marzari.

I due erano sprovvisti di qualsivoglia documento di identificazione e sono stati condotti nei locali della Questura per gli accertamenti del caso. Si tratta di due indiani, S.R. del 1998 e S. J. del 1986.

Gli stranieri sono stati quindi indagati in stato di libertà per il danneggiamento di quattro auto in sosta, per ubriachezza molesta e sanzionati in via amministrativa per violazione delle regole di contemimento del Coronavirus, come da ordinanza regionale relativa alla fase 2.