Vicenza, Dalla Pozza: "Centro storico aperto alle auto"

Alzi la mano chi per un attimo non ci è cascato? Macchine che sfrecciano in Piazza dei Signori? Forse l'assessore Dalla Pozza è impazzito?

Questo il testo apparso sul suo profilo facebook:" Piazza dei Signori aperta alle auto, partita la sperimentazione dalla mezzanotte di oggi!

Si potrà transitare dalle 20 alle 8 del mattino, eccetto che nei giorni di mercato, quando il transito sarà possibile solo fino alle 6.

Ingresso da Piazza delle Poste ed uscita in Corso Palladio. Velocità massima 20 km/h".

Per chi l'ha letto attimi di smarrimento prima di intuire che si trattava del classico pesce d'aprile.