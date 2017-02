Vicenza, cucina in fiamme: mamma ha un malore

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito e danni lievi è il bilancio di un incendio avvenuto mercoledì nella tarda serata in via dalla Scola 121, a Vicenza.



I vigili del fuoco sono intervenuti perchè allertati da un vicino che aveva visto uscire del fumo dalla villetta singola a fianco. A prendere fuoco era stato il mobile sotto al lavello della cucina e le fiamme avevano cominciato ad aggredire anche il resto dei mobili. Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato l'estendersi del rogo.



In salvo la famigliola residente, una coppia con un bambino, ma la donna, quando era in strada, si è sentita male, probabilmente a causa dello stress. E' stata immediatamente soccorsa dall'ambulanza del 118 arrivata sul posto.