Vicenza, cuccioli "illegali": la procura dispone il dissequestro

La vicenda dei 26 cuccioli arrivati illegamente dalla Slovacchia fa ancora parlare e sono ancora molte le richieste di adozione che pervengono al canile Enpa in Gogna a Vicenza. Gli atti, che hanno coinvolto un italiano e uno slovacco, sono finiti sul tavolo della procura che venerdì ha disposto il dissequestro dei cani.

Ci sono però in sospeso ancora delle forti sanzioni pecunarie a carico dei due uomini, che impediscono per ora la risoluzione della faccenda. Nel frattempo, nei giorni scorsi, un piccolo di shiba e un cucciola di bulldog francese sono deceduti per il forte trauma subito. Inoltre, nonostante l'ordinanza della procura, resta in sospeso il provvedimento di quarentena che potrebbe arrivare dall'Ulss nei prossimi giorni.