Vicenza, aperte le candidature per l'adozione dei cuccioli sequestrati

Sorpresa pasquale per la triste vicenda dei cuccioli destinati alla vendita nel mercato illegale, sequestrati lo scorso febbraio dalla questura, dopo un controllo della polizia a Ponte Alto. Da domenica è infatti possibile inviare la candidatura per chiedere l'adozione di uno dei 23 cuccioli del sequestro. Si tratta di 14 Bulldog, 3 Shiba, 3 Maltesi e 3 Chihuahua. A causa delle condizioni del trasporto e del fatto che sono stati tolti dalle madri in tenerissima età tre cagnolini non ce l'hanno fatta e sono morti nelle scorse settimane.

Per gli altri adesso comincia una nuova vita. Il PM non ha ancora formalmente sbloccato l'adozione ma si tratta solo di una procedura che dovrebbe avere tempi strettissimi E di sicuro, visto l'enorme mole di richieste di adozione pervenute all'associazione, per loro non sarà molto difficile trovare presto una casa. Per essere idonei all'adozione - come comunica l'Empa sulla pagina Facebook e sul suo sito - bisogna essere residenti a Vicenza o provincia: essere disponibili alla sterilizzazione; avere già avuto un cane e, per chi fosse interessato agli Shiba, avere esperienza della razza Shiba.

La candidatura deve essere inviata esclusivamente via mail all'indirizzo dedicato rifugioenpavicenza@gmail.com e dovrà essere completa di tutti i dati del candidato tra cui telefono e indirizzo di residenza. Secondo l'ordine di arrivo delle mail, verranno contattati telefonicamente i candidati che corrisponderanno ai requisiti e i responsabili dell'Enpa fisseranno con loro un incontro per il consueto colloquio di preaffido necessario alla valutazione di idoneità.