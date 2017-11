Vicenza, Cristian Galella di nuovo a processo

Ancora guai giudiziari per Cristian Galella, ex tronista e marito della vicentina Tara Gabrieletto, conosciuta proprio a Uomini e Donne.

Già finito davanti al giudice per una accesa discussione alla Festa della Primavera a Maddalene, questa volta Galella se l'è presa con alcuni agenti della polizia locale, "colpevoli" di voler apporre una multa sulla sua Jaguar, parcheggiata in divieto di sosta. Anche in questo caso il 33enne è andato in escandescenze, offendendo e minacciando gli agenti, che hanno proceduto a denunciarlo.