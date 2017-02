Vicenza, la corteggia via Facebook e si fa prestare dei soldi: 46enne truffata

Era rimasta affascinata dal quel francese di Vichy, un uomo dai modi gentili con il quale aveva stretto amicizia via facebook, tanto da arrivare a prestargli prima 1000 euro e poi altrettanti dopo pochi giorni. Alla terza richiesta di soldi lei si è rivolta ai genitori i quali hanno subito sospettato la truffa e venerdì sono andati in questura a denunciare il fatto.

La brutta avventura di una 46enne vicentina è iniziata lo scorso primo febbraio. La donna, dopo aver accettato l'amicizia del francese, ha iniziato con lui una fitta corrispondenza via messenger. Lui, descritto come un "signore molto affettuoso", si era spacciato per un gemmologo importante e a un certo punto le aveva chiesto di anticipargli dei soldi per sdoganare dei preziosi dall'aeroporto di Ouagadougou in Burkina Faso dove diceva di trovarsi. La vicentina, ingenuamente, non ci ha pensato due volte e attraverso MoneyGram, un servizio di trasferimento di denaro, ha versato all'uomo 1000 euro.

Non soddisfatto, il truffatore, dopo un paio di giorni, è tornato a chiedere alla donna altro denaro. Questa volta 2100 euro, chiesti con la scusa di dover assolutamente ritirare altra merce preziosa per non perdere l'affare. Convinta dal tono disperato dell'uomo, la vicentina gli ha trasferito altri 1000 euro, questa volta con la Western Union, con la promessa di chiedere altro denaro ai genitori. I famigliari, insospettiti di tutta la faccenda, hanno fatto riflettere la signora e assieme sono andati in questura a denunciare la probabile truffa. Come da copione, infatti, l'abile manipolatore aveva già cancellato il suo profilo facebook, facendo sparire ogni traccia. La