Corso Fogazzaro riapre alle auto, Giovine: «Cominciamo con una sperimentazione»

L'amministrazione l'aveva annunciato in campagna elettorale e presto il provvedimento diventerà realtà. Corso Fogazzaro, via a traffico limitato da quattro anni, riaprirà al traffico veicolare. A renderlo noto, per conto del governo cittadino, l'assessore alle attività produttive Silvio Giovine: «È allo studio una sperimentazione che durerà circa sei mesi, si parte da dopo le feste».

Tra circa un mese, quindi nel tratto nord della centralissima via, indicato da molti come "cardo maximus" della Vicenza Romana e che collega corso Palladio con i Carmini, potranno circolare le auto. Lo sblocco interesserà il tratto compreso tra l'imbocco di contra' Busato fino a contra' Cantarane