Vicenza, corse folli con la BMW: 67 multe e 9300 euro di multa

Sono 67 i verbali che la polizia locale ha elevato a un rumeno per varie violazioni al codice della strada per un importo complessivo di 9384 euro.

Nei giorni scorsi gli agenti, dopo ripetuti appostamenti, hanno rintracciato in zona piscine una potente BMW di colore scuro scuro con targa rumena che aveva commesso ripetute violazioni di eccesso velocità in viale Aldo Moro. Il giovane conducente, di nazionalità rumena ma residente in città ha consegnato ai vigili i documenti di guida e di circolazione della vettura, intestata ad un suo parente ma rimasta sempre nella sua disponibilità. Gli sono stati pertanto comunicate tutte le infrazioni e il salasso da pagare.

Una simile vicenda si è ripetuta in viale Verona. La polizia locale si era messa sulle tracce di un veicolo che aveva violato ripetutamente la corsia riservata al trasporto pubblico locale e le cui notifiche di violazione amministrativa non erano andate a buon fine. I vigili hanno accertato tramite informazioni on line che il veicolo risultava intestato ad una società uninominale di trasporti pur senza recapiti telefonici.

Le violazioni sono state commesse sempre in una fascia temporale del mattino compresa tra le 9 e le 10 del mattino. Dopo una prolungata assenza, la vettura ha ripreso le sue violazione in viale Verona. Il conducente è stato pertanto fermato e multato per un totale di 4845 euro relativa a 51 violazioni. Il conducente si è giustificato dicendo di dover consegnare la merce in tempi strettissimi e di aver pertanto bisogno di guadagnare ogni minuto possibile.