Vicenza, notte bianca: aiutano un giovane e lui li deruba

Ha approffittato della gentilezza di una coppia di 60enni il giovane nordafricano che, durante la notte bianca in Corso Fogazzaro, sabato sera ha sottratto loro un borsellino contenente 60 euro.

La vicenda è avvenuta in Piazza San Lorenzo verso le 20. La coppia di vicentini era seduta a un tavolino all'esterno del bar e hanno visto il giovane perdere alcune monete e credendo fosse in difficoltà si sono alzati per aiutarlo a raccoglierle. A quel punto è spuntato un complice - descritto come un magrebino della stessa età dell'altro - che ha velocemente preso il borsellino che il vicentino aveva lasciato sul tavolo. I due sono poi scappati a gambe levate.

Il cameriere del locale, dopo aver visto la scena, si è messo a rincorrere i malviventi, senza però riuscire a raggiungerli. Sul posto è arrivata subito dopo una volante della polizia che ha raccolto le testimonianze. La questura sta indagando, anche attraverso le telecamere, di risalire ai responsabili del furto.