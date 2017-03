Vicenza, controlli sulle strade: via due patenti e segnalati due consumatori

Due patenti ritirate per guida in stato di ebrezza e due giovani segnalati per possesso di marijuana. È il bilancio dell'attività dei carabinieri di Vicenza durante la settima del carnevale. In particolare, nei posti di blocco, sono stati denunciati in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica” due persone.

Un vicentino 22enne, residente a Barbarano Vicentino, controllato a Barbarano lungo la Riviera Berica alla guida di una Fiat Punto, con un tasso alcolico di 1,05 g/l, ed un pesarese 23enne, residente nel pesarese, controllato in via della Pace alla guida di una Fiat Punto con un tasso di 1,42 g/l.

Le patenti di guida sono state ritirate e le autovetture affidate ai proprietari. Inoltre sono stati segnalati alla Prefettura per “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale” un 20enne ed un 21enne, residenti a Vicenza e Castegnero, trovati in possesso rispettivamente di 14 grammi il primo e un grammo l’altro di marijuana. Tutti e due si trovavano in compagnia di amici.