Lotta alle stragi del sabato sera: sequestrate due patenti

Denunciati i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Vicenza e della Stazione di Noventa Vicentina, durante la decorsa notte, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione delle cosiddette “stragi del sabato sera”, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza L.A., 37enne residente ad Isola Vicentina ed A.B. 27enne residente ad Agugliaro sorpresi, il primo nel capoluogo ed il secondo nel comune di Noventa Vicentina, alla guida in stato di ebbrezza quantificate, rispettivamente, con un tasso alcolemico di 0.52 e 1.49 grammi di alcool per litro.

Le patenti di guida di entrambi sono state pertanto ritirate ed inviate alla Prefettura di Vicenza che, nei prossimi giorni, determinerà il periodo di sospensione.