Carabinieri Forestali, boom di controlli: 229 denunciati e 158mila euro di sanzioni

Mercato clandestino di specie protette, danneggiamento della flora e della fauna, abbandono dei rifiuti. Sono solo alcuni dei reati sui quali si è concentrata l'attività operativa dei carabinieri forestali di Vicenza nel 2017. Un anno che ha fatto registrare un notevole incremento delle denuncie sia in ambito amministrativo che penale.

I dati dimostrato una crescita generale delle attività sia in termini di prevenzione, con un numero di controlli sul territorio provinciale pari a 6.078 per un totale di 2.179 persone controllate, che in termini di repressione degli illeciti amministrativi e penali: sanzioni elevate per 158.000 euro, 229 le persone denunciate.

ABUSIVISMO EDILIZIO E FUNZIONARI CORROTTI