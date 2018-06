Un punto di ascolto dei carabinieri per raccogliere subito le denunce

I carabinieri di Vicenza, dal 24 giugno, e per tutto il periodo estivo, organizzeranno nel capoluogo dei mirati servizi di prossimità finalizzati a una capillare presenza nelle zone di maggiore aggregazione. Sarà, in tal modo, garantita la massima sicurezza possibile a coloro che rimarranno in città, attraverso un’intensificazione di tutte quelle attività volte a dissuadere la commissione di reati, in particolare, furti, borseggi e truffe.



La zona di Campo Marzo e del centro storico sarà sottoposta a puntuali controlli nelle giornate di martedì e giovedì, in concomitanza con il mercato settimanale, mentre la domenica mattina l’attenzione dell’Arma si sposterà nell’area del Santuario di Monte Berico. Il dispositivo è stato concepito per trasferirsi, all’occorrenza, anche in altri quartieri.



La presenza della “Stazione Mobile” consentirà, oltre ad un primo punto di ascolto, di formalizzare delle denunce - nell’immediatezza del reato - soddisfacendo così il duplice scopo di limitare il disagio ai cittadini e avviare tempestivamente le ricerche. La pattuglia a piedi, peraltro, garantirà un contatto diretto con esercenti e cittadini e assicurerà un primo immediato intervento in caso di necessità.



Stringato ma efficace il commento del Capitano Gallucci, comandante della Compagnia Carabinieri di Vicenza: