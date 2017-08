Vicenza, carabinieri a Campo Marzo: 30 persone controllate

Ennesimo blitz straordinario dell'area di Campo Marzo, questa volta effettuato nel pomeriggio di sabato dai carabinieri delle compagnie di Vicenza, Schio e Thiene.

Controllate nel corso dell’attività più di trenta persone, prevalentemente stranieri e rinvenuti circa 20 grammi di marjiuana , suddivisa in tre involucri, nascosta sotto un cespuglio pronta per essere ceduta ad eventuali acquirenti. Nel contesto delle operazioni i militari hanno segnalato al prefetto, quale assuntore, un cittadino della Guinea Bissau trovato in possesso di circa 2 grammi di marjiuana, un altro soggetto, un cittadino albanese, è stato invece invitato a presentarsi in questura per chiarire la propria posizione in merito alla sua presenza sul territorio nazionale.

Le attività di controllo, così come predisposto dal Comando Provinciale di Vicenza, proseguiranno anche nelle prossime settimane.