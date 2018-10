Ubriaca, picchia fidanzato con una chiave inglese

Non proprio una normale lite di coppia visto che lei ha tirato fuori dalla borsa una chiave inglese da 24 centimetri e ha colpito il fidanzato alla mano destra. L'episodio è successo attorno alla mezzanotte di martedì in zona corso Padova.

La coppia, entrambi vicentini 40enni, dopo un furioso litigio sono venuti alle mani, anzi, è stata la compagna dell'uomo ad aggredire quest'ultimo con la chiave inglese. Lui, spaventato, si è messo a correre inseguito dalla compagna, trovando rifugio nel bagno del bar "Civico 18" in contrà XX settembre. Poco dopo, sul luogo, è arrivata una volante della polizia che hanno trovato la donna ubriaca che continuava a inveire contro il 40enne bevendo nel frattempo una birra in lattina nonostante l'invito degli agenti a svuotarla.

Alla fine la focosa fidanzata è stata denunciata per porto di oggetti atti a offendere dopo che gli operatori hanno trovato la chiave inglese nella sua borsa e sanzionata per ubriachezza molesta. L'uomo, invece, che presentava vistosi tagli sanguinanti alla mano destra, è finito in ospedale per farsi medicare.