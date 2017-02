Vicenza, condannato per molestie su minori: spunta un altro caso

La denuncia di una coppia di genitori di molestie sulla figlia, di appena 7 anni, da parte di un 43enne vicentino porta a galla una serie di episodi pregressi che potrebbero aggravare la posizione dell'uomo. Come riporta Il Giornale di Vicenza, quando la zia della piccola molestata seppe che fratello e cognata si erano rivolti in procura contro l'uomo, anche lei avrebbe raccontato di essere stata vittima di molestie dallo stesso nel 2000 e nel 2003, quando aveva 9 e 12 anni.

In aula la zia avrebbe raccontato l'accaduto sostenuta dai famigliari e dal fidanzato e i giudici avrebbe ritenuto l'impianto accusatorio credibile. La difesa, dal canto suo, avrebbe parlato di non attendibilità per il tempo trascorso e per il fatto di essere legati alla bimba molestata nel 2015, cosa che avrebbe portato la zia a nutrire del rancore nei confronti dell'imputato.

Non sarebbero solo questi i casi imputati al 43enne: nel 2000 avrebbe molestato la figlia di amici di famiglia, due anni dopo un altro caso di molestie, per il quale patteggiò a 9 mesi. Martedì mattina la condanna del giudice a due anni e mezzo di reclusione, con la revoca della sospensione della pena del 2002 e al risarcimento di 20mila euro e due mila euro di spese alla ragazzina abusata nel 2000.

A fronte di tutto ciò la procura avrebbe quindi chiesto la riapertura dell'indagine sul caso denunciato nel 2015 in quanto la piccola, che avrebbe subito molestie dal 43enne, all'epoca dei fatti non rispose alle domande degli psicologi durante l'incidente probatorio e pertanto il caso fu archiviato.