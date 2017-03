Vicenza, conclusi i lavori della ciclabile a Debba

Venerdì mattina l'assessore alla progettazione e sostenibilità urbana Antonio Marco Dalla Pozza ha illustrato la conclusione dei lavori di realizzazione della nuova passerella pedonale e ciclabile di collegamento dei due tratti della pista Casarotto per un costo complessivo di 150 mila euro. “Si tratta di una delle opere più attese e importanti che avevamo in programma con il bilancio dello scorso anno – ha dichiarato Dalla Pozza –. La nuova passerella collega la città a Noventa Vicentina superando un nodo critico in corrispondenza di Ponti di Debba e andando a completare il versante sud della ciclabilità vicentina. Il prossimo obiettivo sarà il prolungamento, grazie al Bando Periferie, della ciclabile verso San Pietro Intrigogna e Torri di Quartesolo”.

La passerella, realizzata nell'alveo del fiume Bacchiglione, in località Debba, lungo viale Riviera Berica, in prossimità dell'incrocio con strada Ponti di Debba, si estende per circa 90 metri. Il nuovo tratto permette a pedoni e ciclisti di percorrere, senza interruzioni e in condizioni di sicurezza, la pista Casarotto dal centro della città fino al confine comunale con Longare, superando, all'esterno della sede stradale, un'intersezione particolarmente trafficata. Offre, inoltre, un nuovo punto di vista, con un gradevole scorcio, dell'ambito fluviale in corrispondenza dei ponti di Debba e della conca di navigazione.

L'opera, realizzata in acciaio e fondata su micropali, collega la parte arginale in terra a viale della Riviera Berica. Si completa, così, la realizzazione di un percorso di valenza regionale che attualmente collega Vicenza con Noventa Vicentina sviluppandosi per oltre 30 chilometri. La passerella verrà inaugurata dall'assessore alla progettazione e sostenibilità urbana Marco Antonio Dalla Pozza in occasione della giornata senz'auto “Bentornata primavera!” domenica 19 marzo, alle 16, al termine della biciclettata organizzata da Tuttinbici Fiab in collaborazione con l'assessorato alla progettazione e sostenibilità urbana che prenderà il via alle 15 da piazza Biade.