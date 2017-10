Vicenza, il "pacco" del pacco: truffato un 31enne

È vecchio come la truffa ma funziona ancora. A farne le spese un ingenuo filippino 31enne che domenica mattina ha sposto denuncia in questura raccontando la sua storia. Il 31enne, siamo in corso San Felice a Vicenza, è stato fermato per strada da un uomo descritto come un quarantenne con accento meridionale, che gli ha raccontato di avere problemi economici e che poteva vendergli due cellulari - un samsung e un iphone - praticamente nuovi.

Il filippino, dopo aver contrattato sul prezzo, ha concluso "l'affare" a 200 euro invece dei 500 stabiliti inizialmente. Subito dopo il quarantenne si è allontanato, ritornando con un pacco chiuso. Mentre il 31enne era intento ad aprirlo il sedicente venditore se l'è data a gambe ed è partito in macchina.

L'ingenuo ha realizzato subito il perchè: all'interno del pacco non c'erano i telefonini, bensì un altro pacco...di sale da cucina. "Pacco" su pacco su pacco si potrebbe dire.