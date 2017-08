Vicenza: completata ciclabile lungo la linea ferroviaria Vicenza Schio

Si sono conclusi in questi giorni i lavori di realizzazione del terzo e ultimo tratto della pista ciclabile che si snoda lungo la linea ferroviaria Vicenza Schio, da Anconetta fino a Monticello Conte Otto. Lunedì mattina l'assessore alla cura urbana Cristina Balbi ha effettuato un sopralluogo all'intervento, particolarmente atteso dai residenti della zona e da chi raggiunge Vicenza in bicicletta da nord. Era presente anche il consigliere comunale Daniele Guarda.

Siamo riusciti a superare i numerosi problemi derivati dalla contiguità con i binari ferroviari ma finalmente abbiamo esaudito il desiderio dei residenti – ha spiegato l'assessore alla cura urbana Cristina Balbi - la difficoltà di percorrenza con il terreno bagnato, dopo la pioggia, segnalata dai cittadini, ci ha convinti a rivestire la superficie con conglomerato legato con cemento o resine che rende più agevole il transito, pur non essendo asfalto".

Il nuovo percorso appena aperto al transito congiunge strada Scuole di Anconetta al passaggio al livello di via dei Camaldolesi e riguarda un tratto di pista ciclopedonale lungo 260 metri che va ad aggiungersi ai precedenti stralci di 800 metri e 450 metri, ultimati rispettivamente nel 2009 e nel 2011, per uno sviluppo complessivo di circa 1 chilometro e 500 metri.

L'intervento, realizzato da Aim Amcps su progetto dell'amministrazione comunale, ha presentato alcune difficoltà tecniche legate alla necessità di operare su un corridoio ristretto rispettando i vincoli posti da RFI in relazione alla distanza dai binari e dai gestori dei sottoservizi presenti nella zona di lavoro, primo fra tutti un acquedotto di Acegas Aps Amga costituito da una canaletta in mattoni risalente a fine ‘800 che alimenta l'acquedotto di Padova, nonché all'esigenza di limitare gli espropri sia per contenere i costi sia per ridurre i contenziosi.

Questo terzo e ultimo stralcio di lavori è costato complessivamente 150 mila euro. Gli altri stralci erano costati rispettivamente 280 mila euro (dal confine comunale con Monticello Conte Otto fino alla casa cantoniera da cui ci si collega a stradella degli Zocca e strada di Saviabona) e 150 mila euro (dalla casa cantoniera fino al passaggio a livello di via dei Camaldolesi).