A spasso con un coltello a serramanico: denunciato un 29enne

I carabinieri di Vicenza e i militari del 3 Reggimento Genio Guastatori di Udine, impegnati in questo periodo nell’operazione “Strade Sicure”, hanno effettuato nella giornata di martedì una serie di controlli a Campo Marzo, nel corso dei quali D.C, 29enne residente a Castelgomberto, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di cm. 20 e quindi denunciato per porto abusivo di arma.

Nella stessa giornata, n prossimità dell’ingresso al parco giochi di via dell’Ippodromo, nascosti dietro ad un muretto, i militari hanno trovato due involucri con 20,70 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, sottoposti a sequestro.