Vicenza, colpo grosso dei topi d'appartamento: rubati 10mila euro a un ristoratore

Amara sorpresa per il gestore del ristorante "Il Milione" in zona stadio. Il 30enne, di nazionalità cinese, è uscito al mattino dalla sua abitazione situata nella vicina via Ruspoli per andare al lavoro e al rientro, verso le 16, ha trovato la porta d'entrata scassinata.

All'interno i topi di appartamento si era dati da fare mettendo a soqquadro tutte le stanze e portandosi via un ricco bottino di 10mila euro in contanti, corrispondente a un'intera settimana di lavoro. Oltre al denaro dalla case sono sparite anche due borse Louis Vuitton, due orologi e altri oggetti preziosi per un valore totale di circa 2mila euro. Al malcapito non è rimasto altro che sporgere denuncia nei confronti di ignoti