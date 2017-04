Vicenza, "prestazione troppo lunga": il cliente si infuria e deruba prostituta

Dopo aver concordato il prezzo, 50 euro per una prestazione sessuale in mezzo all'erba del campo da baseball di via Bellini, una prostituta nigeriana 19enne ha detto basta al cliente che non riusciva a completare il rapporto.

La reazione dell'uomo, che la ragazza ha descritto come un trentenne di colore olivastro e dall'accento americano, è stata furiosa. Prima gli insulti e poi la rapina: giubbetto e borsa con all'interno permesso di soggiorno, cellulare e 150 euro.

È successo alle 11:30 di martedì 25 aprile, nella zona di san Lazzaro. La prostituta stava esercitando sulla via principale del quartiere quando è stata fatta salire su una macchina blu da un cliente che parlava inglese.

Dopo aver acconsentito alla bizzarra richiesta di consumare il rapporto su un prato e aver constatato l'incapacità dell'uomo per 20 minuti, la 28enne ha deciso che era ora di andare. A quel punto lui ha chiesto i soldi indietro e, dopo averla strattonata per i capelli, l'ha derubata. La ragazza è tornata a piedi in viale San Lazzaro e da lì ha richiesto l'intervento della polizia.