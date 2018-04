Clandestino fermato in centro, niente espulsione: il C.I.E. non ha posti

Blitz antidegrado della polizia locale questa mattina alle 7.20 nella zona di Piazza Araceli, contrà Torretti e contrà porta Santa Lucia, area frequentata da persone senzatetto. Gli agenti hanno identidicato sei persone che bivaccavano tra il colonnato della chiesa e l’area verde antistante con coperte ed oggetti personali. Le persone, quattro italiani e due stranieri, di età compresa tra i 26 e i 46 anni, sono state sanzionate per bivacco e due anche per non aver ottemperato all’ordine di allontanamento dal luogo intimatogli la sera precedente a seguito di un controllo di verifica.

Uno degli stranieri, G.M.A. di anni 26, di nazionalità tunisina, sconosciuto agli agenti, è risultato avere a suo carico un decreto di espulsione e pertanto è stato accompagnato presso gli uffici del comando per le pratiche del caso e il fotosegnalamento per la sua certa identificazione. In collaborazione con l’Ufficio Stranieri della questura, al soggetto è stato nuovamente notificato il provvedimento di espulsione che non è stato eseguito per l'indisponibilità di posti presso il C.I.E.. Il tunisino è stato pertanto rilasciato.