Eventi a Vicenza, chiusura strade e modifiche alla circolazione: tutte le info

Possibili rallentamenti alla viabilità potranno verificarsi domenica 7 ottobre per consentire lo svolgimento in sicurezza di due manifestazioni e il giorno prima, sabato 6 ottobre, chiusura di viale Roma per "Citemos".

La prima in zona sant’Agostino, con blocco e-o deviazione a vista della circolazione veicolare, dalle 9 alle 14 circa, tra viale sant’Agostino e strada della Breganzola, per il transito della 25esima manifestazione ciclistica “La via dei Berici”.

La seconda, tra le 14.30 e le 17 circa, in strada di Bertesina, strada del Quintarello, strada di Ospedaletto e strada Postumia per il transito della 42esima edizione dellacompetizione ciclistica competitiva Trofeo Scortegagna.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione “CI.TE.MO.S.”, ovvero il Festival “Città, Tecnologia, Mobilità Sostenibile”, in programma ad ottobre, è prevista la chiusura di viale Roma sabato 6 ottobre, dalle 7 alle 20 e comunque finchè sarà necessario, tra il piazzale della Stazione e viale Verdi.