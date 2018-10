Stop allo smog, ma chi ha un reddito basso può circolare

Come previsto dall'Accordo di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria, dal 5 novembre al 31 marzo (ad eccezione del periodo natalizio, dal 17 dicembre al 7 gennaio) entreranno in vigore disposizioni antismog più restrittive per orari e tipologie di veicoli.

Per mitigare i disagi provocati ai cittadini, nei giorni scorsi la giunta ha approvato nuove eccezioni alle disposizioni contro l'inquinamento. Potranno sempre circolare, infatti, i veicoli condotti da persone con Isee fino a 16.700 mila euro.

La giunta ha, inoltre, modificato il perimetro dell'area vietata alla circolazione introducendo la possibilità di percorrere un tratto di via Fermi; in questo modo i molti utilizzatori della linea 1 del trasporto pubblico locale possono raggiungere il parcheggio del capolinea di via Moneta.

Le disposizioni in vigore dal 5 novembre e le nuove eccezioni sono state presentate questa mattina dall'assessore al territorio Lucio Zoppello.

“Da lunedì 5 novembre scattano le nuove disposizioni antismog – ha esordito l'assessore al territorio Lucio Zoppello –. Tutte le informazioni verrranno date ai cittadini, oltre che con la posa dei nuovi cartelli stradali, anche attraverso un'infografica che sarà presente sul sito del Comune e sui social. Riteniamo, infatti, che una corretta comunicazione permetta alla cittadinanza di ottemperare in maniera corretta a questi provvedimenti senza incorrere in sanzioni. C'è stato, inoltre, un primo incontro con le associazioni di categoria per portare all'attenzione del Governo e della Regione tutte le problematiche che stanno comportando le disposizioni più restrittive e trovare soluzioni condivise. In questo senso ci siamo riservati di valutare, anche alla luce dei risultati dell'applicazione normativa in questi primi mesi, eventuali correzioni al provvedimento, senza comunque snaturarlo, e valutare in modo puntuale eventuali nuove eccezioni”.

Disposizioni antismog