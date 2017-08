Vicenza, cavalcavia chiuso per indagini sulla struttura

Per consentire l'esecuzione delle prove di carico sull'infrastruttura, martedì 22 agosto dalle 9 alle 17.30 sarà chiuso al transito veicolare il cavalcaferrovia di via Ferreto de Ferreti, compreso il tratto di viabilità sottostante il cavalcaferrovia stesso, lato Ferrovieri. L'attiguo parcheggio sarà sempre raggiungibile attraverso via Rossi.

Sarà sempre consentito il transito dei pedoni sul cavalcaferrovia.

I collegamenti da e per il quartiere dei Ferrovieri, viale Sant'Agostino e la zona industriale saranno possibili attraverso il nodo viario di ponte Alto o da viale Fusinato e via Maganza.

Le linee del trasporto pubblico locale subiranno alcune deviazioni in base all'andamento dei lavori. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Svt http://www.svt.vi.it/.