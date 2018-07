Vicenza, chiude lo storico Bar Flavia

Dopo 60 anni di attività chiude lo storico bar Flavia di San Bortolo. L’ultima osteria del centro , famosa per i suoi “spuncioti” i bianchi alla spina e le “baruffe” tra accaniti giocatori di briscola e tressette.



Proclamato come “bar più amato di Vicenza” ha avuto una conduzione famigliare ininterrotta per quattro decadi con sempre lei, la signora Flavia dietro al bancone che sabato ha salutato gli ultimi “equilibristi”, disciplina tutta vicentina dell’arte di attormentarsi sul manubrio della bici a pochi metri dal bar dopo il giro di carte del pomeriggio.