Sorelline chiamano il 113 per maltrattamenti, la madre: "Mi hanno picchiato loro"

Si potrebbe dire giovani ma diaboliche. Da quanto risulta dai verbali della polizia due ragazzine di 14 e 12 anni, sorelle, figlie di una coppia di commercianti residenti in centro, hanno chiamato il 113 per denunciare di essere state lasciate a casa da sole.

Al loro arrivo gli agenti della volante sono stati accolti dal padre delle due ragazzine che è caduto dalle nuvole e ha riferito che quando lui e la moglie non sono in casa per motivi di lavoro le sorelle vengono lasciate in custodia alla nonna materna.

Alla fine è risultato che in realtà la più grande aveva picchiato la madre con calci e pugni perché quest'ultima le aveva vietato l'uso del cellulare. La donna, a conferma della sua versione, ha mostrato i lividi e le ecchimosi sul braccio e sulle cosce provocati dalla figlia. A quanto sembra le due minori hanno chiamato il 113 perché i genitori, durante un rimprovero, hanno minacciato di portarle da dei parenti se non si fossero comportate bene. Agli operatori non è rimasto altro che denunciare il fatto ai servizi sociali.