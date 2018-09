Rientra dalle ferie e trova la casa saccheggiata: il ladro acrobata è entrato dal tetto

Di certo non si aspettava di trovare l'appartamento svuotato il 52enne che domenica, verso le 19:30, è rientrato da una breve vacanza. La porta della sua casa era intatta e chiusa a chiave ma all'interno le stanze erano tutte sottosopra.

Il ladro, che doveva avere non poca esperienza da acrobata, è salito sui tetti delle case in via San Pietro a Vicenza e quindi si è calato all'interno dell'appartamento scendendo dall'abbaino lascito aperto dal propietario.

Al malcapitato non è rimasto altro da fare che denunciare il furto - dei monili e un orologio in oro dal valore non ancora quantificato - in questura dove gli hanno spiegato che la tecnica spericolata è tra le più usate in centro storico dai topi d'appartamento.