Vicenza, centri sociali in piazza per il 25 aprile: in 400 al corteo

Erano circa 400 i partecipanti dei centri sociali che nella mattina del 25 aprile hanno aderito a Vicenza alla manifestazione "antifascista, antirazzista e antisessista" lanciata da Bocciodromo, Non Una Di Meno e dal MES (Movimento per l'emancipazione degli studenti).

Il corteo, partito da piazza Castello, ha attraversato corso Pallidio con striscioni, slogan e cartelli per raggiungere infine che si è tenuta n Piazza dei Signori.

"Oggi se pensiamo al 25 Aprile non ci possiamo accontentare del rituale in cui si celebrano il coraggio e l’abnegazione dei partigiani da cui comunque vogliamo prendere ispirazione - hanno sottolineatoo gli organizzatori - abbiamo bisogno di andare oltre trovare le forme di resistenza che hanno come orizzonte comune il cambiamento radicale dell'esistente`"