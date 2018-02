Vicenza, cede pavimentazione in centro storico: bus deviati e fermata sospesa

In pieno centro storico il cedimento della pavimentazione stradale, causato del danneggiamento di alcune condotte del sistema fognario e idrico tra contra' Santa Barbara e piazza Biade, ha provocato un avvallamento con conseguente rialzo dei sanpietrini.

Per mettere in sicurezza del sito fino a lunedì 12 febbraio la linea 10 del centrobus Svt che transita su corso Palladio sarà deviata in via precauzionale. La fermata di corso Palladio, fronte cinema Odeon, verrà conseguentemente sospesa. Le fermate alternative saranno quelle in contrà San Paolo/Largo Neri Pozza, e in piazza Matteotti.

I lavori di riparazione sono stati programmati per lunedì 12 febbraio in modo da ridurre il più possibile i disagi, in particolare alle attività commerciali e ai residenti dell’area. Per consentire i lavori sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua a partire dalle 8.30 fino alla conclusione dell’intervento, presumibilmente attorno alle 11.30.

Nello specifico, l’area interessata riguarda contrà Gazzolle, contrà Ponte San Paolo, piazza Biade, contrà Santa Barbara e stradella Santa Barbara. Il Comune procederà con l’intervento di scavo e la riparazione delle eventuali condotte danneggiate del sistema fognario e idrico. Salvo inconvenienti, il ripristino dell’area verrà eseguito martedì 13 febbraio. In caso di ulteriori cedimenti la zona verrà interdetta al transito.