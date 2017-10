Cassone cade dal quinto piano, due feriti: uno gravissimo

Drammatico incidente sul lavoro martedì verso le 18 in via Divisione Giulia. Per cause ancora in via di accertamento un cassone pieno di detriti è caduto da un appartamento al quinto piano, colpendo in pieno il furgone di una ditta di ristrutturazioni nel quale si trovava il titolare.

Per le ferite subite l'uomo è stato ricoverato d'urgenza al San Bortolo e le sue condizioni sono gravissime. Ferito dai calcinacci anche il collega che in quel momento si trovava all'esterno del mezzo.

La ditta si trovava sul luogo per dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento. Sul posto, oltre al Suem, sono intervenuti i vigili del fuoco per aprire le porte dell'appartamento e la polizia di Stato per i rilievi.