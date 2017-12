Vicenza, carabinieri arrestano ladro seriale: sei mesi di reclusione

Un passato da ladro nel trevigiano, nella cui provincia aveva il divieto di dimora e il trasferimento a Vicenza dove ha continuato la sua "attività". I.H.K., rumeno 31enne pregiudicato, condannato a sei mesi di reclusione per furto aggravato continuato, è stato arrestato ieri dai carabinieri.

I militari della stazione di Vicenza, nella mattinata del 29 dicembre 2017, in esecuzione dell’ordine di carcerazione per espiazione della pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, hanno quindi accompagnato l'uomo presso la propria abitazione.