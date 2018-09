Il cane fa pipì dal terrazzino: il vicino prende un coltello e minaccia una famiglia

La lite tra vicini è degenerata tanto da arrivare all'aggressione con il coltello. E a far scoppiare le polveri è stato un cane abituato a fare i propri bisogni dal poggiolo della palazzina. Il fatto è successo venerdì mattina verso le 7:30 in un condominio di via Monsignor Onisto a Vicenza, zona Pomari.

L'animale domestico, appartenente a una famiglia residente al quinto piano della palazzina, ha ben pensato di fare la pipì nel terazzino facendo cadere le gocce di urina nel balcone sottostante. Il vicino, A.F., un tunisino 44enne con regolare permesso di soggiorno, non ha affatto gradito la cosa e si è affacciato dal poggiolo inveendo contro i proprietari del cane che hanno risposto a tono.

A quel punto il 44enne è stato posseduto dall'ira e, afferrato un coltello da cucina, si è recato al piano di sopra e ha bussato alla porta dei vicini. Dall'appartamento sono usciti padre e figlio e la discussione si è trasformata in minacce con arma impropria, interrotte solo dall'arrivo di una signora dirimpettaia della famiglia. A quel punto il tunisino è tornato a casa ma è stato denunciato per aggressione aggravata dagli agenti della squadra mobile, arrivati sul posto dopo la chiamata al 113 del vicino minacciato, F.E., un cittadino vicentino 49enne.