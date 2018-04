Vicenza, cane da combattimento libero nel parco: azzannati due uomini e una cagnolina

Campo Marzo, non solo zona di spaccio ma anche meta di passeggiate di cani a volte lasciati liberi a dispetto delle norme comunali che prevedono il guinzaglio per ogni uscita degli animali, a meno che non siano negli appossiti spazi di sgambamento. Sono in molti che non osservano questa norma e nei giorni scorsi a farne le spese è stato un vicentino 59enne e la sua cagnetta, una Jack Russel, azzannati da un Amstaff.

Il cane appartiene a un razza allevata allevata per ottenere soggetti particolarmente dotati per i combattimenti nelle arene, era stato evidentemente lasciato libero di circolare dal suo padrone e, appena vista la piccola Jack Russell si è precipitato ad azzannarla al collo. Il propietario della sfortunata cagnolina è intervenuto a difenderla e si è preso pure lui un morso. Infine è intervenuto anche un passante per fermare l'attacco dell'Amstaff ed è stato aggredito pure lui.

Il cane da combattimento alla fine ha desisto lasciando profonde ferite sul collo della cagnolina e dirigendosi verso un'altra persona in lontananza, probabilmente il suo padrone che tuttavia i testimoni non sono riusciti a identificare.

L'episodio è stato raccolto dalle forze dell'ordine in corso San Felice mentre stavano rientrando da un'operazione di controllo sui parchi pubblici, fermati dalla vittima dell'aggressione. L'uomo farà denuncia nei prossimi giorni.