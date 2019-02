Torna Buddy, il cane antidroga a presidio di Campo Marzo e delle aree critiche della città

Buddy torna a pattugliare Campo Marzo e le aree critiche, teatro di spaccio, della città. Fino al 30 novembre, per otto ore al mese, il golden retriever Buddy di due anni e mezzo, cane antidroga di proprietà del vice ispettore Achille Costa del consorzio di polizia locale dell'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina, verrà messo a disposizione del Comune di Vicenza per interventi antidroga a Campo Marzo e in aree verdi e zone critiche della città.

L'accordo, sottoscritto a fine gennaio tra il Comune di Vicenza e l'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina, è stato illustrato questa mattina alla presenza del sindaco Francesco Rucco, del presidente dell'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina e sindaco di Caldogno Nicola Ferronato, del consigliere comunale Nicolò Naclerio, del comandante della polizia locale Cristiano Rosini, del commissario dell'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina Achille Costa e del cane antidroga Buddy.

“Stiamo proseguendo l'iter per dotarci di un'unità cinofila nostra per il servizio di controllo del territorio e ricerca di sostanze stupefacenti – ha spiegato il sindaco Francesco Rucco –; nel frattempo abbiamo chiesto aiuto all'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina, che ci ha concesso in servizio Buddy, il cane poliziotto, il quale già giovedì scorso ha dato prova del suo "fiuto" portando al sequestro di 180 grammi di sostanze stupefacenti. La sottoscrizione di questo accordo è un ottimo esempio di come le amministrazioni possano collaborare in modo efficace tra di loro”.

La convenzione - che ha la validità di 10 mesi, a partire dall'1 febbraio, con possibilità di proroga - prevede il comando di un'unità di personale specializzata della polizia locale preposta al servizio su strada (il commissario dell'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina Achille Costa) e l'impiego di un cane molecolare (Buddy) per l'individuazione e il fermo di soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti.

Il servizio risponde all'esigenza di intensificare la pubblica sicurezza, la prevenzione e la repressione del degrado cittadino e della criminalità con una maggiore efficienza nel contrasto al consumo e allo spaccio di stupefacenti, specialmente nelle zone più critiche della città.

Buddy, in azione già da inizio mese, nell'ambito di un intervento a parco Fornaci lo scorso giovedì 7 febbraio, ha rinvenuto a terra un involucro di marjiuana. Sempre lo stesso giorno, a Campo Marzo, lato Ippodromo, ha trovato due involucri contenenti 6 ovuli di cocaina per un peso complessivo di 1,27 grammi e 3 ovuli di eroina per un peso di 0,96 grammi. All'interno del parco giochi di viale dell'Ippodromo, infine, ha rinvenuto tra le foglie 9 involucri di marijuana per un peso complessivo di 182,02 grammi.