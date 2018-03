Si accascia e muore in mezzo la strada: malore fatale per un operaio 49enne

La disgrazia in pieno giorno in via Vinicio Dalla Vecchia in località Reschigliano a Campodarsego, dove un 49enne residente a Vicenza si è sentito male ed è morto improvvismante.

La vicenda La vittima è N.P., cittadino serbo che da tempo viveva in viale Giorgione nel capoluogo vicentino. L'uomo si trovava nel comune di Campodarsego per realizzare alcuni lavori e proprio durante la fase di piastrellatura e sistemazione del marciapiede adiacente a una casa si è accasciato. Immediati i soccorsi prestati dai presenti, che hanno allertato i sanitari e i carabinieri. Arrivato sul posto il personale medico non ha potuto che constatare la morte dell'operaio, causata probabilmente da un arresto cardiocircolatorio. (da padovaoggi.it)