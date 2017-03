Vicenza, trovata a Campo Marzo una mannaia con 18 cm di lama

Una vera e propria arma offensiva la mannaia con 18 cm di lama trovata nel pomeriggio di ieri da una pattuglia della polizia locale durante un controlla a Campo Marzo. L’oggetto è stato probabilmente abbandonato da un gruppo di stranieri che stazionava da diverso tempo in un preciso punto della recinzione del parco giochi.

All’arrivo dei vigili il raggruppamento si è disperso e in seguito all’ispezione degli agenti è saltata fuori l’accetta. Sempre nella stessa area, sono stati identificati e sanzionati per il consumo di bevande alcoliche due trentenni nigeriani ripresi in precedenza dalle telecamere. I due uomini hanno cercato di nascondere le bottiglie nello zainetto, ma il tentativo era stato già notato dagli agenti.