Maxi operazione della polizia a Campo Marzo: pusher in fuga

Una decina di macchine della polizia, pattuglie della polizia municipale, una unità cinofila e i militari dell'esercito lunedì hanno accerchiato Campo Marzo per una vasta operazione di polizia che ha portato al fermo di cinque persone.

Appena le forze dell'ordine sono arrivate nel parco cittadino, quattro nordafricani hanno inforcato la bicicletta allontanandosi in gran fretta. Dalle prime notizie risulta che non è stato effettuato nessun sequestro di stupefacente. Quattro persone sono salite sui pulmini delle forze dell'ordine per controlli più approfonditi.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati