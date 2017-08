Campo Marzo, 300 controlli in due mesi: il bilancio della polizia

La cronaca di Campo Marzo registra ogni giorno episodi di spaccio di droga, di degrado e di violenza come l'ultimo, grave accoltellamento del 23 luglio. A due mesi dall'inizio dell'attività di controllo della polizia in bicicletta, con otto agenti delle volanti che si sono alternati in pattuglie composte da due o tre uomini in sella a mountain bike Lee Cougan, il questore ha tracciato il primo bilancio del servizio.

Il pattugliamento ha rigurdato sia Campo Marzo che le zone verdi della città e le aree pedonali meno accessibili con le vetture. In totale, da metà giugno, la polizia in bici ha effettuato 39 servizi di pattuglia quattro ore al giorno. In totale sono state 312 le persone controllate, con 131 grammi di droga ritrovata o sequestrata e 2 sequestri di refurtiva.

Nei giorni scorsi anche la squadra volante della questura ha tracciato una panoramica riguardante in particolar modo i furti in abitazione. La stagione estiva conferma un aumento dei "topi di appartamento". Nel periodo estivo vi è stato nel 2017 un aumento del 22% di furti rispetto ai primi 5 mesi dell'anno, con una media di due colpi al giorno verbalizzate. Nei primi 7 mesi del 2017 i furti - ma naturalmente si parla solo di quelli denunciati - sono però complessivamente calati del 4% rispetto allo stesso periodo del 2016.