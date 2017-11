Vicenza, ciclista si infuria col pedone: multato per bestemmie

Intervento della polizia a Campo Marzo. Ma questa volta non per gli ormai blitz quotidiani per il contrasto dello spaccio di stupefacenti. La squadra volante è infatti intervenuta martedì per sedare una rissa tra un pedone e un ciclista 41enne di origine calabrese e residente ad Arcugnano. Quest'ultimo stava facendo il suo giro con una bici da corsa nel vialetto destinato al solo passaggio pedonale.

Un cittadino, infastidito dal comportamento, ha ben pensato di farglielo presente, provocando una dura reazione da parte del 41enne. Sono partiti insulti e parole grosse, tra le quali molte bestemmie che sono continuate anche dopo l'arrivo degli agenti della volante. Il ciclista, su tutte le furie, non ha smesso nonostante i numerosi inviti da parte dei poliziotti. La sfuriata gli è costata cara: una multa da 103 per bestemmie e in più altre due sanzioni. Una per circolare col velocipedo in una zona destinata ai pedoni e l'altra per essere sprovvisto di illuminazione.