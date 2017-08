Vicenza, ancora controlli in Campo Marzo: sequestrati 30 grammi di marijuana

Continuano i controlli a Campo Marzo. Anche nel tardo pomeriggio di giovedì, infatti, in continuità con quanto effettuato dalla polizia, i carabinieri della compagnia di Vicenza, supportati dal personale della Compagnia d’Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri di Mestre e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia (PD) hanno effettuato l'ennesimo servizio di perlustrazione della zona.

Nel corso dell’attività sono stati sottoposti a controllo 43 stranieri che sostavano nel parco. Rinvenuti anche più di 30 grammi di marijuana suddivisi in sette involucri occultati nel manto erboso, pronti per essere smerciati. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro in attesa di essere distrutta. “L’Arma si sta prodigando costantemente” ha dichiarato il Maggiore Emanuele Spiller, Comandante della Compagnia di Vicenza “e continuerà a farlo con tenacia, d’intesa con le altre forze di polizia, per porre un freno a quelle condotte illecite o anche solo inurbane che contribuiscono ad ingenerare una sensazione di minor sicurezza”.

Nel solo mese di agosto sono stati più di centocinquanta i soggetti controllati, negli specifici servizi, con il rinvenimento di oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti.