Vicenza, Campo de' Nane diventa una maxirotatoria

“Con questo intervento completiamo l'obiettivo pluriennale di indirizzare il traffico cittadino lungo la circonvallazione interna, rendendola sempre più scorrevole, piuttosto che favorire percorsi di attraversamento. I nuovi dati di traffico e la stessa osservazione oculare dimostrano che, laddove siamo intervenuti, come alla rotatoria del teatro, in via Gallo e nella zona di via IV novembre, i risultati non si sono fatti attendere, con una riduzione dei flussi di traffico lungo strade prima congestionate. Ora chiudiamo il cerchio, con una soluzione per la zona di viale Margherita che dà risposte a pedoni, ciclisti e trasporto pubblico locale”.

L'assessore alla progettazione e sostenibilità urbana Antonio Dalla Pozza non nasconde la propria soddisfazione nel presentare la scelta compiuta dall'amministrazione per l'ultimo importante nodo viario problematico lungo la circonvallazione interna della città, ovvero quello tra viale Margherita, via Trissino e via dello Stadio, in zona Campo de' Nane: il parco diventerà una grande rotatoria.

“La scelta – ha spiegato oggi l'assessore Dalla Pozza – è ricaduta su questa soluzione piuttosto che sulla realizzazione di un rotatoria puntuale tra viale Margherita, via dello Stadio e viale Trissino, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica affidato a un incaricato esterno, comprensiva di un'analisi trasportistica con rilievo dei flussi di traffico aggiornato a ottobre di quest'anno. Mentre la soluzione puntuale non è risultata garantire livelli di servizio accettabili, con previsione di lunghe code in viale Trissino e nel tratto nord di viale Margherita, quella della grande rotatoria attorno al parco è risultata una scelta performante, anche in virtù della riduzione del 25% dei flussi registrata rispetto alle rilevazioni del 2015 nella manovra Trissino – Margherita sud, generata, come auspicavamo, dal percorso alternativo di via Gallo”.

Ma non sarà solo il traffico privato a beneficiare della modifica alla circolazione: il trasporto pubblico avrà una nuova fermata tra viale Trissino e viale Arzignano in un'area dedicata, con isola spartitraffico e corsia per l'assestamento dei mezzi. Un semaforo a chiamata consentirà inoltre l'immissione dei mezzi pubblici in viale Arzignano senza rischio di code. La soluzione prevede anche la realizzazione di tre nuovi attraversamenti pedonali in corrispondenza dei vialetti dell'area verde, che potrà dunque essere agilmente attraversata dai pedoni.

Infine saranno date importanti risposte sul fronte della ciclopedonalità: “Rispondendo anche a pluriennali richieste di Fiab – ha detto a questo proposito l'assessore – daremo continuità al collegamento nord sud, con la realizzazione di un marciapiede ciclopedonale, separato dalla strada da una cortina arborea, che potrà in futuro collegarsi al percorso proveniente dalla scuola Lampertico, previsto in uno dei progetti finanziati con il bando periferie”. Il via all'intervento, del valore complessivo di 170 mila euro, è previsto per la primavera, contestualmente alla riqualificazione della passerella pedonale del ponte di viale Margherita, in modo da ridurre al massimo i disagi alla circolazione.