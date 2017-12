Vicenza, camion spazzatrice distrutto dalle fiamme

Alle ore 7.15 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Turati nel quartiere del Tormeno a Vicenza per l’incendio di un camion spazzatrice stradale.

L’autista sceso dal mezzo per controllare cosa non andava, si è accorto delle fiamme divampate nel cassone. I pompieri intervenuti con due squadre, hanno spento l’incendio che ha distrutto la cabina del camionioncino e parte del cassone.

Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del mezzo e del luogo sono durate circa un’ora e mezza.