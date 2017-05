Vicenza, assediato dai call center: scatta l'indagine per molestie

Il pensionato vicentino Giampietro Sartori, esasperato dalle telefonate di un call center, non si è limitato al solito telefono sbattutto giù seguito da qualche imprecazione, ma è passato ai fatti. Come riporta Il Giornale di Vicenza , il vicentino ha portato i tabulati delle chiamate in Procura: ben 300 nel giro di sei mesi e tutte da numeri siciliani.

Così è partita un'indagine che ha portato all'iscrizione sul registro degli indagati di Bruna Santagata, 23 anni, della provincia di Catania, e di Alexander Owosu, 24, della provincia di Messina.