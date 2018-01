Da Vicenza alla Calabria per caccia illegale "tutto compreso": 4 denunciati

Dal Nord Italia alla Calabria per cacciare specie protette di uccelli. I cacciatori provenienti in gran parte dalle province di Vicenza, Padova, Brescia e Bergamo potevano usufruire di un servizio "all inclusive" e ben strutturato grazie a una organizzazione dedita al “turismo venatorio” che offriva ai cacciatori vicentini dall’alloggio, al vitto fino ai fucili e alle munizioni per poter effettuare abbattere specie di avifauna non cacciabile. Gli uccelli venivano poi "spediti" al nord con autobus di linea.

Nell'operazione denominata "Osei" i carabinieri forestali hanno effettuato nei giorni scorsi un sequestro di 3125 capi di avifauna, 28 fucili e circa 600 cartucce nel Comune di Corigliano Calabro. Quattro le persone denunciate. Tre di Corigliano e una di Rossano che si sono resi protagonisti di una attività di detenzione e commercializzazione di avifauna che veniva sistematicamente cacciata nell’area ionica e poi spedita nelle regioni settentrionali usando autobus di linea.

CACCIA ILLEGALE: UN SERVIZIO COMPLETO