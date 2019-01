Prende a martellate la vetrata del bar: denunciato 32enne ubriaco

Quasi non si reggeva in piedi tanto era fatto di alcol e di qualche altra "sostanza" ma nonostante il suo stato psico-fisico aveva tutte le intenzioni di entrare al bar "Caffè Amaro" di Contrà Carpagnon sfondando la vetrata con tutto il necessario: due martelli e una grodda vite da usare come leva.

Purtroppo per lui una pattuglia della polizia, verso le 2:30 della notte tra lunedì e martedì, lo ha sorpreso proprio mentre stava prendendo a martellate la porta d'ingresso. Fermato e disarmato dagli agenti, l'uomo è stato portato in questura e identificato come S.J., un indiano di 32 anni senza fissa dimora e con predecenti. L'uomo è stato denunciato per tentato furto aggravato.